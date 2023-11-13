Госдеп пообещал считать Россию полноправным участником саммита АТЭС

МИД России отмечал визовые проблемы по вине США

Соединенные Штаты обещают относиться к России как к полноправному участнику саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Сан-Франциско. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей.

Как заверил американский чиновник, к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку, который возглавит делегацию России на саммите АТЭС, относятся в США соответствующим образом.

У Оверчука, по словам Мюррея, "будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе", сообщает РИА Новости.

9 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что США выдали визы не всем российским политикам и дипломатам, которые должны представлять Москву на саммите АТЭС, хотя до саммита на тот момент оставалось менее недели.

Это далеко не первый подобный случай. В частности, Госдепартамент США не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего.

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