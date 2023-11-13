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ФСБ пресекла деятельность агента СБУ в Красноярском крае

08:58
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Он передавал в Киев данные о расположении воинских частей

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Красноярском крае задержали жителя Дивногорска. Он передавал данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры Службе безопасности Украины, сообщили в спецслужбе.

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По данным ФСБ, гражданин России сам вступил в переписку с работниками СБУ через мессенджер. Он договорился за вознаграждение пересылать в Киев координаты и фотографии воинских частей, расположенных на территории региона, а также критически важных объектов энергетической инфраструктуры.

Задержанный признался, что успел сфотографировать Красноярскую ГЭС и расположенную рядом воинскую часть. После чего в СБУ ему предложили продолжить сотрудничество, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

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