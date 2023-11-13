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Александра Митту экстренно госпитализировали

09:00
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Режиссер недавно перенес инсульт

Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту экстренно госпитализировали. Об этом в ночь на понедельник, 13 ноября, сообщается в Telegram-канале киношколы Александра Митты.
Занимаясь любимым делом: режиссер Александр Митта отмечает 90-летие

В сообщении говорится, что состояние болеющего пневмонией Митты ухудшилось из-за инсульта, который не так давно перенес режиссер.

Также отмечается, что 12 ноября к Митте вызывали скорую помощь. Хотя медики настаивали на госпитализации, режиссер отказался ехать в больницу.

Вечером 12 ноября скорую помощь пришлось вызвать повторно. На этот раз врачи приняли решение госпитализировать его в Боткинскую больницу. Митта согласился, вместе с режиссером в больницу поехал его сын.

Летом 2023 года начали ходить слухи о серьезном ухудшении состояния 90-летнего режиссера. Однако сын Митты заявил, что никаких опасений за здоровье режиссера нет. Евгений Митта добавил, что искреннее не понимает причину ажиотажа вокруг состояния его отца.

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