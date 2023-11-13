Медведев сравнил главу МОК с организатором Олимпиады 1936 года

Томас Бах отказался от идеи отмены ОИ-2024 из-за роста числа военных конфликтов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха наследником Карла Дима — организатора летних Олимпийских игр в Берлине в 1936 году. Так российский политик прокомментировал высказывание Баха о том, что Олимпиада-2024 должна состояться, невзирая на увеличение количества военных конфликтов в мире.

Как указал Медведев в социальной сети Х, "по мнению президента МОК Баха, если спорт возьмет на себя роль судьи в каждом конфликте, это будет концом международного спорта", а до того именно Бах "рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине — из-за конфликта между Россией и Украиной".

"Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима", поэтому "наши спортсмены никогда этого не забудут", заявил Медведев. Он также поинтересовался, как глава МОК намерен обойтись со спортсменами из Израиля в свете событий на Ближнем Востоке.

В июле Томас Бах заявил, что национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже. Также сообщалось, что атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в Европейских играх 2023 года даже в нейтральном статусе.

До того Бах заявил, что участвовать в международных соревнованиях не могут атлеты, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. Спортсмены также должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям.

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