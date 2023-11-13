Новая группа россиян утверждена для эвакуации из сектора Газа

Вплоть до вчерашнего дня Израиль не давал разрешение на эвакуацию россиян

Новый список россиян, которых эвакуируют из сектора Газа, согласован. Об этом в понедельник сообщили в МЧС. Днём в Москву вылетит самолёт с первой группой спасённых. Их вывезли через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом и доставили в одну из гостиниц Каира. Больше месяца эти люди жили в страхе в условиях постоянных авиаударов и острого дефицита продуктов, чистой воды и медикаментов. С ними работают врачи и психологи МЧС.

Первые 70 россиян, эвакуированные из сектора Газа, уже в Каире. Могут, наконец, поесть свежую горячую еду и выпить чистой воды. Да и поспать на мягких кроватях с белыми простынями. После месяца нахождения под бомбёжками даже такие житейские мелочи кажутся роскошью.

В первую очередь всех, конечно, накормили. Потом приступили к регистрации. Многие вместе с домами лишились и документов, поэтому их необходимо восстановить. Каждого осмотрели врачи. Последний месяц люди мало спали, пили грязную воду. Поэтому болеют. Да и просто устали.

С каждым эвакуированным постоянно беседуют психологи, чтобы понять, нужна ли кому-нибудь помощь. В Египте сейчас находится очень многочисленная российская делегация, которая круглосуточно работает над вопросами эвакуации наших соотечественников из зоны боевого конфликта.

Единственное место, через которое можно покинуть сектор Газа - это КПП "Рафах" на границе с Египтом. Он находится под контролем Израиля, однако ЦАХАЛ не гарантирует безопасность беженцев. Бои идут в непосредственной близости от пункта перехода. До "Рафаха" многие добирались на гужевых повозках, потому что топлива в секторе Газа практически нет и автомобилей на ходу очень мало.

Несмотря на усилия наших дипломатов, вплоть до вчерашнего дня Израиль не давал разрешение на эвакуацию россиян. Хотя, к примеру, для граждан США и ряда европейских стран КПП был открыт несколько дней назад. Ожидается, что сегодня из сектора Газа выйдет ещё одна группа россиян. Согласно опубликованным палестинской погранслужбой спискам, это 103 человека. В МЧС надеются, что если не будет инцидентов, эвакуацию удастся завершить за несколько дней. Для дальнейших перелётов в Россию в столице Египта находятся самолеты МЧС.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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