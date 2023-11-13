Нетаньяху назвал погибших мирных жителей Газы "побочным ущербом"

Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты Запада

События на Ближнем Востоке не оставляют равнодушными миллионы людей по всему миру. В самых разных странах практически ежедневно проходят массовые акции с призывом остановить кровопролитие в секторе Газа. Однако главный союзник Тель-Авива Вашингтон по-прежнему не спешит вмешиваться в конфликт. Что, по мнению Москвы, красноречиво характеризует сущность внешней политики США.

Международное сообщество сейчас ожидает от Совбеза ООН призыва к прекращению огня в секторе Газа, но США не желают даже слышать ни о чем подобном, об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По мнению дипломата, именно из-за позиции Вашингтона и его союзников усилия по выработке новых резолюций оказались парализованы.

"Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, которые не хотят его обсуждать и не хотят осуждать Израиль. Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля", - заявил Полянский.

Премьер-министр Израиля сейчас активно раздает интервью, в том числе зарубежным СМИ. Реноме государства, которое защищается от террористов, надо активно поддерживать. В беседе с ведущей телеканала NBC Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил, что оси террора, возглавляемой Ираном, "Хезболлой", ХАМАСом, хуситами и их приспешниками сегодня противостоит мирный союз, в который входят Израиль, США, ряд современных арабских государств и остальной цивилизованный мир.

"Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что, хотя ХАМАС совершает военные преступления, коллективное наказание Израилем палестинских гражданских лиц также приравнивается к военному преступлению", - отметила Кристен Велкер, ведущая NBC.

"То, что сказал комиссар, это чушь, потому что главная разница в том, намеренно ли мы нападаем на гражданских лиц? Нет! Мы делаем все, что в наших силах, чтобы уничтожить террористов. Но как происходит на любой войне, страдают и гражданские. Это является так называемым побочным ущербом", - заявил Нетаньяху.

"Побочным ущербом" Нетаньяху называет более 11 тысяч погибших мирных жителей Газы, две трети из которых - женщины и дети. Но за спиной Израиля стоят США и все, что происходит сегодня в секторе, вряд ли было бы возможно без поддержки Вашингтона. А уж тем более, как говорил наш дипломат в ООН, об осуждении не может быть и речи.

Палестино-израильский конфликт сегодня поделил мир на две части. В разных странах растут антиеврейские настроения. В канадском Монреале второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу. Во Франции власти только за месяц зафиксировали более 1000 антиеврейских действий, что в три раза больше, чем за весь прошлый год. Накануне в Париже прошла многотысячная демонстрация против антисемитизма. В шествии приняли участие премьер-министр, спикеры Сената и Национальной ассамблеи, а также экс-президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.

В Германии глава крупнейшей оппозиционной партии - Христианско-демократического союза - Фридрих Мерц предложил для борьбы с антисемитизмом привязать выдачу гражданства мигрантам к подтверждению ими права Израиля на существование. А в Швеции эко-активистка Грета Турнберг на климатическом митинге неожиданно решила поддержать палестинцев. Однако ее спич прервал мужчина, который заявил, что пришел слушать речи про климат, а не о политике.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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