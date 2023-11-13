После нападения бойцовской собаки в Калуге детям потребовался психолог

В инциденте разбираются следователи

Момент нападения попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. 10-летняя Кира в жутком испуге пытается убежать от стаффордширского бультерьера. Девочка кричит, зовёт на помощь. Но собака бойцовской породы успевает догнать ребёнка и наброситься на неё.

Происшествие замечает водитель такси. Сразу же бросается на помощь. Успевает вовремя подбежать и отогнать собаку, которая уже повалила ребёнка на землю. Мужчина закрывает школьницу собой, чтобы пёс не набросился на неё снова.

"Был заказ. Заказ привёз. Я увидел, как собака кусает девочек и сразу туда подъехал. Там было четыре девочки", - рассказал водитель такси Шокиржон Рахматов.

Водитель такси посадил Киру в машину и помог связаться с родителями, которые отвезли её в больницу. Ребёнку наложили несколько швов. Девочка получила серьёзные травмы. Стафбуль несколько раз прокусил голень и ухватил за локоть.

Мама Киры признаётся: дочь теперь боится собак и не хочет выходить на улицу. Кроме того, предстоит долгая реабилитация у психолога. Специалиста предоставил Следственный комитет, который подключился к разбирательству этого происшествия.

"В настоящее время следователи допросили пострадавших детей и их родителей, свидетелей данного происшествия, а также людей, которые помогли спасти детей. Установлен владелец собаки. Он также допрошен. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые дадут ответ на вопрос, какой вред здоровью причинён несовершеннолетним детям", - рассказала Лилия Латыпова, старший помощник руководителя СУ СК России по Калужской области.

Говорить с журналистами владелец стаффордширского бультерьера не стал. Однако мама пострадавшей девочки рассказала, что мужчина от своей вины не отказывается и всячески готов помогать. Следователи сейчас выясняют, почему собака бойцовской породы оказалась на улице не только без намордника, но ещё и не на поводке. Соседи же разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это случайность, знают хозяина и его ответственное отношение к выгулу своего питомца, другие говорят - такой собаке здесь не место.

Известно, что после нападения на Киру пёс набросился и на 10-летнего мальчика на соседней улице. Ребёнок также получил травмы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"