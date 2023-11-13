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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Здоровая страна"

11:50
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Он расскажет о результатах масштабной модернизации медучреждений

Сотрудники обычных поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов - первые, к кому обращаются пациенты с любыми жалобами. Сегодня по всей стране идёт масштабная модернизация медучреждений. О её результатах и о том, что скрывается за сухой фразой "первичное звено здравоохранения" - смотрите специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Здоровая страна" - в понедельник в 22:35 на нашем канале.

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