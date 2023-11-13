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В Москве проходит благотворительный форум Русской православной церкви

11:51
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Одна из задач съезда - организация проектов по поддержке пострадавших от конфликта в зоне СВО

Как организовать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, обсуждают участники благотворительного форума Русской православной церкви.

Мероприятие стартовало в столичном Храме Христа Спасителя. Общецерковный съезд по социальному служению объединил более тысячи человек из разных регионов России и из других стран - сестер милосердия, руководителей благотворительных организаций, чиновников и бизнесменов.

Одна из главных задач съезда - организация конкретных проектов, направленных на поддержку беженцев и пострадавших от вооруженного конфликта в зоне СВО. Как отметил патриарх Кирилл, РПЦ и неравнодушные россияне с первых же недель конфликта организовали широкомасштабную помощь жителям Донбасса:

"Сотни православных людей записались в добровольцы по уходу за больными, ранеными и регулярно выезжают в больницы городов, находящихся в зоне конфликта. Врачи и медицинские работники церковной больницы святителя Алексия организуют прием людей в пострадавших районах, вывозят пациентов на лечение в Москву, делают протезы, возвращают раненых к полноценной жизни. Низкий вам поклон, дорогие мои!"

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