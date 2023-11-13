Объем вылова сардины иваси на Дальнем Востоке продолжает расти

Рыбу перерабатывают прямо в море

Промысел сардины иваси на Дальнем Востоке - в самом разгаре. Объём вылова вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыбу перерабатывают на плавбазе в море и прямо с берега готовую продукцию отправляют во все уголки России.

Эта серебристая рыба с характерными черными точками на спине сейчас основной улов дальневосточных рыбаков. Косякам иваси редко удается уйти от умелых добытчиков.

Промысел ведут в Южно-Курильской зоне. И в этом году уловы рекордные. Путина еще не закончилась, а показатели уже почти в два раза выше прошлогодних. Экипаж только одного траулера за сутки может выловить более 700 тонн иваси. Это почти десять железнодорожных вагонов.

"Природа благоволит России в вылове иваси, беспрецедентные показатели вылова. На сегодняшний момент рыбаки дальнего востока приближаются к 400 тысячам тонн. Это, конечно, еще не советские рекорды, но уже очень близко", - отметил Александр Ефремов, управляющий группой рыбопромышленных компаний.

Такие показатели закономерны, говорят специалисты. Особенность иваси в том, что в течение 20-25 лет численность её популяции только растёт, а затем лет на 15 - резко сокращается. Сейчас только начало этого цикла. Поэтому уловы ближайшие годы будут увеличиваться.

"Сейчас возможный вылов установили уже в 885 тысяч тонн. Мы медленно, но верно приближаемся к миллиону тон", - отметил Георгий Мартынов, президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

С такими объемами рыбаки справляются, наращивают темпы работы. Свежий улов сразу передают на крупнейшую в мире плавбазу. Здесь, прямо в море, иваси перерабатывают и делают консервы. Готовую продукцию на берег доставляет уже транспортное судно. Трюмы рефрижератора забиты под завязку. Огромный судовой кран поднимает один за другим поддоны с коробками.

На причале работа идет с утра и до позднего вечера. "Симфония" привезла более семи миллионов банок консервированной иваси. Чтобы разгрузить судно, потребуется около недели.

Помимо консервов, из иваси делают и так называемую техническую продукцию: рыбий жил и муку для различных кормов. Но обычному потребители она известна как вкусная полезная рыба в томатном соусе, масле или без добавок.

Активная рыбалка на иваси будет идти еще примерно полтора месяца. Затем многочисленные косяки рыбы вновь появятся к концу лета.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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