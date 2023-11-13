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Собянин: почти 95% детей-сирот в столице живут в семьях

09:19
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

В этом году новый дом обрели 760 ребят

В Москве около 95 процентов детей-сирот - а это почти 17,5 тысяч человек - живут в семьях. О том, какие в столице для них существуют меры поддержки, рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Как отметил мэр, только в этом году новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития. Создание максимально комфортных условий для людей, которые решаются на усыновление, одна из приоритетных задач московского правительства.

Приёмным родителям предлагают разностороннюю помощь: от материальной до психологической. Пока для ребёнка не нашли подходящую семью, он живёт в одном из 12 специализированных центров. Ребята ходят в обычные школы и детские сады, кружки и секции, наблюдаются у врачей в районных поликлиниках.

На содержание сирот предусмотрены ежемесячные выплаты, помощь им оказывается и после совершеннолетия. В случае необходимости их обеспечивают жильём, предусмотрены различные льготы и поддержка.

Этим летом сообщалось: адресную и регулярную помощь в Москве получают более 4,5 миллиона человек, это каждый третий житель города. По традиции социальная защита имеет женское лицо, но сегодня эту профессию все чаще выбирают для себя мужчины — их уже более 15%.

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