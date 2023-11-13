В Тбилиси объяснили отказ от участия в антироссийских санкциях

Введение санкций навредит гражданам и безопасности страны

Введение антироссийских санкций Грузией навредит населению и безопасности страны, убежден спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, власти не могут рисковать жизнями граждан и экономическим положением государства, так бы не поступил ни один член Евросоюза.

Спикер парламента подчеркнул, что ни одна другая страна не даст Грузии гарантий безопасности, надо рассчитывать только на себя. Папуашвили отметил, что европейские государства, принимая решение о введении санкций, берут в учет вероятные последствия такого шага, передает Sputnik Грузия.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили ранее заявила, что Грузия вступит в Евросоюз одновременно с Украиной и Молдавией. Зурабишвили пообещала, что это событие станет новым "большим взрывом".

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