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В Тбилиси объяснили отказ от участия в антироссийских санкциях

09:28
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Введение санкций навредит гражданам и безопасности страны

Введение антироссийских санкций Грузией навредит населению и безопасности страны, убежден спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, власти не могут рисковать жизнями граждан и экономическим положением государства, так бы не поступил ни один член Евросоюза.

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Спикер парламента подчеркнул, что ни одна другая страна не даст Грузии гарантий безопасности, надо рассчитывать только на себя. Папуашвили отметил, что европейские государства, принимая решение о введении санкций, берут в учет вероятные последствия такого шага, передает Sputnik Грузия.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили ранее заявила, что Грузия вступит в Евросоюз одновременно с Украиной и Молдавией.  Зурабишвили пообещала, что это событие станет новым "большим взрывом".

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