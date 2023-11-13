Полянский: Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада

Запад продолжает снабжать киевский режим оружием

Москва не рассчитывает на прекращение военных поставок Украине — Запад предпримет все, чтобы удержать ее на плаву. Такое заявление сделал в понедельник, 13 ноября, первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Как подчеркнул дипломат, России с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего США.

Российская делегация в ООН вновь выступила за обсуждение поставок западного оружия Киеву на площадке всемирной организации, цитирует Полянского РИА Новости.

Тем временем глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. По словам венгерского чиновника, такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют предпринять новое наступление и добиться результата до конца года. Якобы уже определены конкретные города и направления, по которым пойдут атаки, но из соображений секретности их не называют.

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