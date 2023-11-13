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Собянин: Объем промышленного производства в Москве за январь – сентябрь вырос на 15%

09:58
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

В лидерах - производители одежды, электрооборудования и лекарств

Объем промышленного производства в Москве за январь – сентябрь 2023 года вырос более чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Сергей Собянин. Лидеры роста - производители одежды, электрооборудования и лекарств.

Мэр напомнил, что сейчас в городе работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции. В развитии бизнеса помогает и город. Для производителей доступно больше 20 мер поддержки.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Максимальный размер кредита — 30 миллионов рублей по ставке 12,5% годовых. Оформить льготный кредит на сумму до 5 миллионов можно онлайн.

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