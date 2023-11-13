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Бочкарёв: С начала года по программе реновации введена в эксплуатацию 51 новостройка

10:04
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

32 дома переданы под заселение

51 дом введен в эксплуатацию с начала года в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. В них смогут переехать больше 30 тысяч человек.

По словам Бочкарева, дома по программе реновации возводятся по намеченным планам. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода – три месяца.

В свою очередь глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что веденные в эксплуатацию дома расположены в 10 округах города, 32 дома уже передано под заселение. Каждый дом возводят по индивидуальному проекту с учетом особенностей района и потребностей жителей.

 

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