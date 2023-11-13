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В Минобороны сообщили об уменьшении количества атак на ЗАЭС

10:09
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Россия следит за безопасностью объекта

Количество попыток нарушить работоспособность Запорожской АЭС (ЗАЭС) и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось по сравнению с периодом начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как отметил военный в интервью газете "Красная звезда", "в этот период затишья, если можно так сказать, специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА, которые осуществляют разведку".

Кириллов вновь предупредил, что нарушение безопасности атомной электростанции грозит самыми серьезными последствиями не только для близлежащих территорий, но и для всего мира.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев указывал, что киевский режим пытается компенсировать провал контрнаступления ВСУ регулярными ударами по объектам критической инфраструктуры России. Подобные действия предпринимались Киевом в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов подчеркивал, что попытки нападения киевских властей на Запорожскую атомную электростанцию стали возможными благодаря поддержке западных стран.

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