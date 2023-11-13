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Российские разведчики уничтожили группу штурмовиков ВСУ под Купянском

10:15
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

ВС России использовали дроны

Группу штурмовиков ВСУ, предпринявших попытку наступления на купянском направлении, уничтожили разведчики российской группировки войск "Запад". Как сообщили в Минобороны, разведка использовала беспилотные летательные аппараты.

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На опубликованном военным ведомством видео видна лесистая местность, по которой передвигаются украинские военные. Дроны уничтожают штурмовиков, сбрасывая на них боеприпасы.

По данным Минобороны, российские военные 12 ноября отразили две атаки ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. Общие потери противника за сутки составили до 40 военных, уничтожен склад боеприпасов теробороны.

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