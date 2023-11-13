Белгородские власти прокомментировали попытку прорыва диверсантов

В соцсетях разошлось видео с горящим УАЗом с буквой Z

Информация о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область не соответствует действительности.

Об этом утром в понедельник, 13 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никаких ночных инцидентов на границе Шебекино не было.

"Еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории", - сказал он на оперативном совещании (цитата по РИА Новости).

Ранее в ряде telegram-каналов появилась информация о том, что в Шебекинском районе были ликвидированы военнослужащие ВСУ, передвигавшиеся на автомобиле УАЗ с литерой Z. На опубликованном в соцсетях видео видна горящая машина возле елового леса. Местные жители утверждают, что в Шебекинском районе нет таких лесов.

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