Раскольники захватили храм Украинской православной церкви в Закарпатье

Рейдерскую операцию провернули, когда на улице было темно

Очередной случай захвата храма канонической Украинской православной церкви. На этот раз в Закарпатье. Кадры с камеры видеонаблюдения появились в соцсетях.

Рейдерскую операцию раскольники решили провернуть рано утром, когда на улице было ещё темно. Целью выбрали Свято-Духовский храм в Лугах. Вооружившись болгаркой, несколько мужчин в камуфляжной форме спиливают замок на входной двери и проникают внутрь. Причем, происходит все фактически на глазах у полицейских. Однако стражи порядка предпочитают не вмешиваться.

Отметим, силовые захваты православных храмов на Украине с последующей передачей их в ведение раскольнической ПЦУ происходят регулярно, несмотря на массовые протесты верующих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"