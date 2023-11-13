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Раскольники захватили храм Украинской православной церкви в Закарпатье

11:44
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Рейдерскую операцию провернули, когда на улице было темно

Очередной случай захвата храма канонической Украинской православной церкви. На этот раз в Закарпатье. Кадры с камеры видеонаблюдения появились в соцсетях.

Рейдерскую операцию раскольники решили провернуть рано утром, когда на улице было ещё темно. Целью выбрали Свято-Духовский храм в Лугах. Вооружившись болгаркой, несколько мужчин в камуфляжной форме спиливают замок на входной двери и проникают внутрь. Причем, происходит все фактически на глазах у полицейских. Однако стражи порядка предпочитают не вмешиваться.

Отметим, силовые захваты православных храмов на Украине с последующей передачей их в ведение раскольнической ПЦУ происходят регулярно, несмотря на массовые протесты верующих.

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Захват православного храма на Украине
Захват православного храма на Украине
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