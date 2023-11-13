Бочкарёв: Дом культуры "Ватутинки" в ТиНАО откроют после реконструкции в 2024 году

Это один из старейших домов культуры в новых округах

Работы по реконструкции Дома культуры "Ватутинки" в Десеневском поселении Новой Москвы планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Он напомнил, что это один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями, однако здание морально устарело.

В свою очередь руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин уточнил, что в ходе реконструкции зданию добавили еще один этаж. Посетителя будет доступен универсальный концертный зал, библиотека, студии живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для проведения различных кружковых занятий и буфет. Также в рамках реконструкции территория вокруг ДК будет благоустроена.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в Новой Москве в следующем году построят школу-гигант с двумя спортзалами. В здании будут предусмотрены как универсальные, так и специализированные классы вместимостью 25 человек каждый. Школа рассчитана на 1,1 тысячи человек.

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