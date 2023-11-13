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Эвакуированных из Газы россиян допустили к перелету в Москву

10:49
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

В Россию отправятся 70 человек

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения России осмотрели 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и разрешили им лететь из Каира в Москву. Об этом рассказали в ведомстве в понедельник, 13 ноября.
Конфликт на Ближнем Востоке держит в напряжении весь мир

Там отметили, что в числе эвакуируемых — женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пятерым из которых еще не исполнилось и трех лет.

В полете из Каира в Москву граждан России будут сопровождать врачи, сообщает "Интерфакс".

Москва по-прежнему настаивает на немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке, выражая глубокое возмущение тем, что целями ударов Армии обороны Израиля становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты обязаны надавить на Израиль для установления режима прекращения огня в конфликтной ситуации на территории Ближнего Востока. Для этого, как подчеркнул политик, необходимо принять соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, согласовать которую пока не удается.

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