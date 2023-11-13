Зеленского предупредили о назревающей гражданской войне на Украине

Столкнутся сторонники и противники продолжения войны

Украина – на пороге гражданской войны. Ее спровоцирует раскол между Зеленским и его генералами, а также отсутствие побед ВСУ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам Риттера, на Украине сейчас два лагеря – за и против продолжения конфликта. И скоро те, кто не хотят сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться.

Экс-разведчик поясняет, что за дальнейшие боевые действия выступают военные – при этом отмечая, что ВСУ должны перейти в фазу обороны вместо того, чтобы жертвовать собой в бессмысленном контрнаступлении. Однако в другом лагере считают, что такая позиция приведет к полному уничтожению страны.

Как заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, на Украине сейчас усугубляющийся политический кризис. Раскол между гражданским правительством Зеленского и его генералами может привести к коллапсу и насилию в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"