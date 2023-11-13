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В ДНР предотвратили диверсии на объектах жизнеобеспечения

11:00
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Задержан гражданин Украины

В Донецкой Народной Республики задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения региона. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказали в региональном управлении Федеральной службы собственной безопасности.
Белгородские власти прокомментировали попытку прорыва диверсантов

Как уточнили в ведомстве, задержанный является гражданином Украины. Он готовил подрывы на объектах жизнеобеспечения республики, чтобы сорвать начало отопительного сезона, сообщает ТАСС.

Ранее западные журналисты сообщали, что ряд резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке которых участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Российский МИД указывал, что именно западная поддержка "внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые и новые авантюры", в том числе на попытки нападения на Запорожскую атомную электростанцию.

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