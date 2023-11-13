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В Госдуме сочли "корейский сценарий" по Украине ловушкой

11:22
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Россия не попадется на уловки Запада, заявил депутат Шеремет

Так называемый корейский сценарий завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку, является ловушкой. Такое мнение высказал депутат Государственной думы России Михаил Шеремет.
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Политик заявил РИА Новости, что соответствующая инициатива Запада сопряжена "с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач", под которыми подразумевается ситуация на Ближнем Востоке.

Однако Россия, по словам Шеремета, отныне "руководствуется важным принципом: "Не верь, и не будешь обманут".

А устроенный коллективным Западом конфликт на Украине они лишь на время хотят заморозить, чтобы превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев.

Ранее западные средства массовой информации писали, что Украине может грозить раскол по корейскому сценарию — на две части. По словам обозревателя Кристиана Сэгуры, именно этого сейчас опасаются украинские власти и глава государства Владимир Зеленский.

При этом польский генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что для завершения конфликта на Украине лучше всего подойдет корейский сценарий. Северная и Южная Кореи в свое время договорились о заморозке линии фронта и закреплении ее в качестве временной границы.

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