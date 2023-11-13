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Оппозиция Израиля отвергла идею отстранения Нетаньяху от власти

11:40
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Делать это в сложившейся ситуации нельзя, считают оппоненты премьера

В нынешней ситуации не следует добиваться отстранения от власти главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху — такое мнение высказал лидер израильского оппозиционного альянса "Национальное единство" Бени Ганц.

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Политик, обладающий портфелем министра военного кабинета, назвал призывы к отставке Нетаньяху в разгар военных действий "по меньшей мере сумасшедшими".

Однако Ганц предупредил, что в будущем потребуется установить тех, кто несет ответственность за "провалы", которые привели к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает "Интерфакс".

Между тем Нетаньяху вступил в заочную полемику с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который заявил, что прекращение огня — единственный способ остановить гибель мирного населения палестинских территорий. Израильский премьер в ответ заверил, что в страданиях гражданских лиц виновато лишь движение ХАМАС. Нетаньяху также пригрозил, что "преступления, которые ХАМАС совершает сегодня в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру".

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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