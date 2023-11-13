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Дочь боксера Дацика госпитализировали в Москве

11:55
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

16-летнюю девушку нашли в невменяемом состоянии

Полиция начала проверку после обнаружения дочери бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика без сознания на юге Москвы.
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16-летнюю девушку обнаружили недалеко от станции метро "Технопарк" в воскресенье вечером. Ее доставили в детскую больницу имени Филатова с сильным отравлением алкоголем, пишет агентство "Москва".

"К настоящему моменту стражам порядка так и не удалось опросить Дацик, так как она спала беспробудным сном", - рассказал собеседник агентства.

Подробности инцидента выясняются.

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