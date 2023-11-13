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Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

11:45
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Московский метрополитен стал важным культурным пространством столицы

За последние 10 лет на станциях Московского метрополитена прошло более 50 крупных культурных мероприятий, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, никого уже не удивишь тем, что в переходах звучит классическая и современная музыка или можно скачать электронную книгу. Кроме того, метро активно сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными центрами города. В разные годы на линии выходили тематические поезда, посвященные различным культурным событиям.

Подробнее — в новом посте на сайте мэра.

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