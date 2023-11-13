Венгрия не поверила в способность ЕС изменить подход к Украине

Будапешт не верит в политику санкций против России

Евросоюз должен изменить свой подход к Украине и санкциям в отношении России, потому что его нынешняя политика оказалась ошибочной. Такое мнение высказал в понедельник, 13 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Политик дал в соцсетях комментарий перед заседанием министров иностранных дел государств — членов Евросоюза, которая состоится 13 ноября в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Мы должны спокойно, невозмутимо, руководствуясь здравым смыслом, подумать о том, где европейские политические решения пошли не так, почему Брюссель продолжает форсировать миграцию, зачем нужно еще больше усиливать санкции, наносящие ущерб европейской экономике, и существует ли план Б для Украины.

При этом Сийярто отметил, что не питает особых иллюзий относительно способности Евросоюза сделать правильные шаги в ситуации с Украиной.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. Чиновник подчеркивал, что такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что весной 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу Соединенных Штатов. По словам политика, эти сведения были получены из дипломатических и разведывательных источников.

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