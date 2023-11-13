МЧС запланировало вывезти из сектора Газа еще 70 россиян

Список согласован

Новый список на эвакуацию россиян из сектора Газа согласован. В него включено около 70 человек, сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Мартынов, руководящий операцией по эвакуации граждан России, уточнил, что он направляется к КПП "Рафах", до которого остается около 30 километров. Представитель МЧС ожидает встретить на пункте пропуска около 70 российских граждан, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что первой группе из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, разрешили лететь из Каира в Москву. В числе эвакуируемых — женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пятерым из которых еще не исполнилось и трех лет.

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