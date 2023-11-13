ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС запланировало вывезти из сектора Газа еще 70 россиян

11:51
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Список согласован

Новый список на эвакуацию россиян из сектора Газа согласован. В него включено около 70 человек, сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Эвакуированных из Газы россиян допустили к перелету в Москву
Египет объявил о готовности эвакуировать из Газы 7 тысяч иностранцев

Мартынов, руководящий операцией по эвакуации граждан России, уточнил, что он направляется к КПП "Рафах", до которого остается около 30 километров. Представитель МЧС ожидает встретить на пункте пропуска около 70 российских граждан, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что первой группе из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, разрешили лететь из Каира в Москву. В числе эвакуируемых — женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пятерым из которых еще не исполнилось и трех лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.