Минобороны назвало провокацией сообщения о перегруппировке войск у Днепра

Пресс-центр ведомства не рассылал такую информацию

В Минобороны России отреагировали на информацию о якобы перегруппировке войск с Днепра.

Опубликованные ранее сообщения не соответствуют действительности и являются провокацией, сообщили в оборонном ведомстве РБК.

"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", - отметил собеседник агентства.

Утром 13 ноября "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на Минобороны заявили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. Позднее материал был аннулирован как вышедший ошибочно.

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