Иностранцы начали проявлять повышенный интерес к Су-57

Об этом рассказал глава ФСВТС

Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

При этом он подчеркнул, что о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов.

Комментировать по существу публикацию СМИ о том, что одна из стран Ближнего Востока якобы подписала контракт на закупку у России 14 самолетов Су-57, Шугаев не стал, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков рассказал, что Россия прекратила военно-техническое сотрудничество со странами, которые осуществляли реэкспорт вооружения третьим странам в нарушение норм международного права.

При этом глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств (СНГ).

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