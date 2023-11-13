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Глава Минобороны Франции заявил о готовности к диалогу с коллегами из России

12:44
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

В прошлом это помогало снизить напряженность, указал министр

Французское Министерство обороны готово к "полезным и эффективным" дискуссиям с российскими коллегами. Такое заявление в понедельник, 13 ноября, сделал руководитель ведомства Себастьян Лекорню.
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Французский политик подчеркнул, что в прошлом подобные переговоры и диалоги способствовали снижению уровня напряженности в отношениях между государствами, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но пока для этого нет предпосылок. Он пояснил, что такой диалог "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

Кроме того, Песков подчеркивал, что в настоящее время нет никаких предложений по гарантиям безопасности для России в свете расширения Североатлантического альянса, хотя еще в конце 2021 года Москва пыталась наладить диалог с Соединенными Штатами и НАТО по данному вопросу.

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Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню
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