Британский премьер отправил в отставку главу МВД

Поводом стала позиция министра по ближневосточному конфликту
Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман отправлена в отставку. Решение принял британский премьер Риши Сунак. Поводом стала ее статья с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.
Сообщается, что Сунак намерен объявить 13 ноября об изменениях в составе кабинета министров. В частности, глава МВД после своих высказываний подверглась жесткой критике со стороны как коллег по правящей Консервативной партии, так и оппозиции.
Браверман на прошлой неделе написала статью для газеты The Times. Она назвала протесты в поддержку Палестины "маршами ненависти". По словам министра, полиция, разрешая такие акции, подыгрывает левым активистам, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"