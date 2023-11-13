Британский премьер отправил в отставку главу МВД

Поводом стала позиция министра по ближневосточному конфликту

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман отправлена в отставку. Решение принял британский премьер Риши Сунак. Поводом стала ее статья с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.

Сообщается, что Сунак намерен объявить 13 ноября об изменениях в составе кабинета министров. В частности, глава МВД после своих высказываний подверглась жесткой критике со стороны как коллег по правящей Консервативной партии, так и оппозиции.

Браверман на прошлой неделе написала статью для газеты The Times. Она назвала протесты в поддержку Палестины "маршами ненависти". По словам министра, полиция, разрешая такие акции, подыгрывает левым активистам, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"