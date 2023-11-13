ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британский премьер отправил в отставку главу МВД

12:34
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Поводом стала позиция министра по ближневосточному конфликту

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман отправлена в отставку. Решение принял британский премьер Риши Сунак. Поводом стала ее статья с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.

Великобритания с союзниками приостанавливает участие в ДОВСЕ
Британца задержали после инцидента с цветными мышами в McDonald's

Сообщается, что Сунак намерен объявить 13 ноября об изменениях в составе кабинета министров. В частности, глава МВД после своих высказываний подверглась жесткой критике со стороны как коллег по правящей Консервативной партии, так и оппозиции.

Браверман на прошлой неделе написала статью для газеты The Times. Она назвала протесты в поддержку Палестины "маршами ненависти". По словам министра, полиция, разрешая такие акции, подыгрывает левым активистам, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Суэлла Браверман
Суэлла Браверман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.