Мосгортранс перейдет на электронные путевые листы для водителей в 2024 году

В столице проходит конференция, посвященная транспортной безопасности

Мосгортранс полностью перейдёт на электронные путевые листы для водителей автобусов и электробусов в следующем году. Об этом сегодня рассказали на Всероссийской конференции "Информационная безопасность. Транспортная безопасность. Импортозамещение".

В мероприятии приняли участие представители Госдумы, Минтранса, Минцифры, Мосгортранса, МВД, а также руководители предприятий. На заседании обсуждали, как сделать перевозки пассажиров и грузов более безопасными, а также - что надо изменить в законодательстве и в производстве. Участники отметили, что Москва сейчас делает многое в этой сфере, в том числе для новых регионов.

"Хотел бы поблагодарить, прежде всего, правительство Москвы, которое курирует Луганскую народную республику. Достаточно системно оказывает поддержку в части обновления подвижного состава и в части внедрения техсервисов, которые работают в Москве. К примеру, в Луганске можно оплатить проезд картой "Тройка". Это достаточно удобно, многие люди этим пользуются", - рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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