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Мужчину задержали за кражу аккордеона у 90-летнего пенсионера в Мытищах

15:02
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Свою вину он не признает

В подмосковных Мытищах задержали злоумышленника, который украл у 90-летнего ветерана аккордеон.

Мужчина встретил пенсионера на улице, разговорился и предложил купить постельное белье. Пожилой мужчина согласился, и они вместе направились к нему в квартиру за деньгами. Вот только дома нужной суммы у ветерана не оказалось. Но преступник не растерялся, приметил музыкальный инструмент, накрыл его бельём, а потом незаметно с ним и деньгами исчез.

Отследили ушлого продавца по камерам наблюдения. Правда, свою вину он так и не признал.

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