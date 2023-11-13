В Школе и Академии Сергея Андрияки проходят дни открытых дверей

Ближайшая встреча - 25 ноября

В Школе и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки проходят дни открытых дверей. Прикоснуться к прекрасному может каждый!

Опытные педагоги рассказывают о принципах обучения, а также делятся навыками в различных направлениях искусства, которые здесь преподают: от живописи до мозаики, от гончарного дела до основ ювелирного.

Желающие могут посетить мастерские, а также побывать на выставках, тематических экскурсиях и концертах классической музыки. Ближайшая встреча - 25 ноября.

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