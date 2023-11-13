Без дома, но с душой: чем театр "Страна счастья" отличается от других

В Москве у театра много верных поклонников

В Москве есть "Страна счастья". Так называется необычный театр. Словно у средневековых менестрелей, у актёров нет собственных стен, зато есть свой зритель. Билеты на спектакли раскупаются моментально, где бы ни проходили. Просто здесь особая атмосфера, где даже дышится иначе.

К новой сцене этим актёрам не привыкать. Любую обживают моментально. "Страна счастья" - театр гастролирующий, своего дома у него нет. Зато есть тонкая душа, верные поклонники и худрук. Он, как камертон, чувствует, что нужно зрителям.

Пока зрители заполняют зал в предвкушении спектакля "Босые ангелы", в гримёрках все разговоры - о юбилее. Худрук - в роли Волошина - отмечает собственное 50-летие.

Любит театр настолько, что обходится без гримёров. Перевоплощается самостоятельно. "Понимаете, в чем дело? Конечно, можно позвать гримеров, художников. Но когда ты сам причастен к этому, это совсем другое. Другая степень свободы, скажем так", - рассказал Денис Коваленко, художественный руководитель Московского театра "Страна счастья".

В этом театре и на сцену выходят свободными и максимально открытыми. Зрителю. "Босые ангелы" - спектакль тонкий, эмоциональный. Его автор долго искал себя - закончил ГИТИС, играл на сцене, снимался в кино, писал сценарии и ставил в самых разных театрах. Чтобы наконец обрести свою труппу.

"Когда ты понимаешь, что с тобой люди, которые дышат вместе с тобой, понимают, о чем ты говоришь, мы отправляемся в наше счастливое путешествие театра "Страна счастья", - говорит Денис Коваленко.

А еще в Москве очень много верных поклонников и друзей, которые устроили после премьеры спектакля импровизированный концерт - в честь юбиляра. И его "Страны счастья".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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