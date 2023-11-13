В Москве прошел фестиваль в поддержку бездомных животных

Многие собаки и кошки нашли новых хозяев

Что ни хвост - то своя история. Чаще всего грустная. Но здесь, на фестивале, с надеждой на счастливую развязку. Эту черную, как смоль, красавицу Любу волонтеры нашли на заправке в Калужской области. Своей выдержкой и спокойствием она сразу покорила Алину и Даниила.

"Так получилось, что мы встретили свою собаку. Это чувствуется на уровне каких-то ощущений. Достаточно было прикоснуться, посмотреть на нее, увидеть ее глаза мудрые", - рассказала Алина.

За этой дворняжкой Ирина ехала специально. Увидела информацию о ней в соцсетях. "Увидела ее фотографию, что ищет нового хозяина. Оттуда же я узнала, где приехать, посмотреть ее. Приехала и забрала", - говорит Ирина.

Не остановила и не напугала даже серьезная травма у собаки. У Елисеи на лапе - ортез. "Она была спасена с улиц Дагестана. Над ней, к сожалению, наверное, постарались живодеры. От лапы было, к сожалению, кровавое месиво в тот момент, когда мы ее нашли", - сообщил волонтер Дмитрий Бакулин.

Рыжеогненная, как солнце, Ява очень общительная. Ее называют собакой-терапевтом. Всем поднимет настроение. В приют попала через отлов бродячих собак.

А этому бодрому Митяю и не скажешь, что почти 9 лет. Он попал под машину. Из-за перелома позвоночника передвигается с помощью коляски. Но несмотря на возраст и особенности здоровья, даст фору молодым.

"Но несмотря на такой возраст, он душой очень молод. Он очень активный. Это зажигалка наша. Он принимает всех собак. Каждую новую собаку он вводит в коллектив. Он с ними играет, прекрасно общается с кошками", - рассказала волонтер Елена Окйаылтерак.

Хаски Майя - как кошка. Любит залезть на руки. Волонтеры говорят, что и спать предпочитает в обнимку с человеком. "Она прислушивается к человеку. Правда, как все хаски, иногда пропускает мимо ушей, поскольку это не интересно. Ей больше, в принципе, ничего и не надо. Кошка по характеру", - говорит волонтер Светлана Мальцева.

Этот шустрый щенок уже остался один. Троих братьев быстро разобрали по домам. "Когда его берешь на ручки, он становится прямо плюшевым. Это самая игривая собака на этой выставке", - отметил волонтер Николай Полянский.

"Вообще на фестивале не так просто, как кажется, взять животное. Потому что человек, который принимает решение о том, что хочет забрать питомца, должен пройти несколько этапов. Это собеседование и непосредственно с представителем приютов, и с кинологами, и с разными специалистами по уходу", - пояснила Вера Митина, руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника".

На второй день фестиваля - во всей красе коты и кошки. Конечно, не такие общительные, ведь для них такое мероприятие - сильный стресс. Но от судьбы не уйдешь. Свой человек всегда найдется. Как и у этого двухлетнего Пломбира. Повезло и шестилетнему Сильверу. Несмотря на грозный вид, в нем углядели что-то своё.

И таких своих здесь сотни. Правда, не все мокрые носы успели найти дом за эти два дня. Поэтому ждут своих людей в приютах.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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