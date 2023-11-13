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Китайский зоолог осмотрел новорожденную панду в Московском зоопарке

15:09
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Во вторник специалист возвращается в Китай

На связи! В Московском зоопарке новорождённую панду в последний раз осмотрел китайский зоолог Ву Кай - завтра он возвращается на родину. Но российских коллег поддерживать будет. Даже за тысячи километров.
В Китай из США вернулось семейство больших панд

Эксперт взял на руки детёныша и проверил каждый коготок, а еще заглянул ему в глаза, которые совсем недавно открылись. За плечами Ву Кая - более 200 взрослых и подросших детёнышей-панд. На этот раз он помог московским ветеринарам: с родами Диндин и уходом за новорожденной.

Сейчас малышка подросла - почти 63 сантиметра с хвостом. В весе прибавляет стабильно и проявляет здоровую активность. Так что в непосредственном контроле китайского ветеринара уже не нуждается.

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