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Гребенщиков объяснил, почему не может вернуться в Россию

14:03
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Музыкант скучает по россиянам

Рок-музыкант и основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом – прим. ред.) назвал причину, по которой не может вернуться в Россию.
Минюст признал Бориса Гребенщикова иноагентом

Музыкант не возвращается из-за того, что ему никто не даст выступать. Ранее Гребенщиков открыто раскритиковал проведение Россией спецоперации на Украине.  

"Концерты мне играть никто не даст <...> Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что меня ждет", - сказал он в интервью Forbes.

В настоящий момент Гребенщиков живет в Лондоне. Эмигрантом себя не считает и комфортно себя чувствует, путешествуя по миру.

"Я скучаю по тем людям, которые остались в России, потому что у меня есть что им сейчас дать, у меня есть что им сказать. Я по мере своих сил пытаюсь это делать", - отметил музыкант.

Минюст признал Бориса Гребенщикова иноагентом в июне 2023 года. Он осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также выступал против специальной военной операции на Украине и получал поддержку от иностранных источников.

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