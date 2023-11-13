Песков: Путин еще не принимал никаких решений по президентским выборам

Время выборов приближается

В Кремле прокомментировали публикации о начале формирования инициативной группы по выдвижению президента России Владимира Путина на пятый президентский срок.

Действующий глава государства пока не принял решение об участии в выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Точная дата еще не назначена.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что в Кремле уже началась работа над составом инициативной группы по выдвижению главы государства на выборы и то, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.

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