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В Кремле отреагировали на аннуляцию новостей о перегруппировке войск в зоне СВО

13:31
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Комментарии могут давать только военные

В Кремле переадресовали Минобороны России вопрос об обстановке в районе Днепра.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аннулированные материалы СМИ о якобы перегруппировке российских войск.  

"В данном случае считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", - сказал он (цитата по "Коммерсанту").

В Кремле подчеркнули, что комментирование хода спецоперации и положения дел на поле боя – это прерогатива министерства обороны.

Утром 13 ноября "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на Минобороны написали о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. Позднее материал был аннулирован как вышедший ошибочно.

Минобороны России заявило, что опубликованные данные о перегруппировке не соответствуют действительности и являются провокацией.

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