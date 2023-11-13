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Песков указал на украинский след в подрыве "Северных потоков"

13:03
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

В Кремле внимательно изучают эти данные

В Кремле внимательно изучают данные о расследовании подрыва "Северных потоков". Следствие по делу о диверсии должно обратить внимание на украинский след в этом теракте, который проявляется все чаще, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков отметил, что об украинском следе этого теракта все чаще говорится в различных докладах и сообщениях СМИ. Представитель Кремля прокомментировал публикацию американского издания The Washington Post о причастности к диверсии на "Северных потоках" полковника ВСУ Романа Червинского.

Песков обратил внимание на утверждение авторов статьи о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе действий своих подчиненных. Если киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожный знак, приводит слова представителя Кремля ТАСС.

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