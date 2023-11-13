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В Кремле не увидели готовности Берлина учитывать интересы Москвы

13:02
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Контакты нужны не "ради процесса, а ради результата"

Президент России Владимир Путин никогда не исключает контактов и открыт к ним. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении продолжать диалог с Владимиром Путиным.

Спикер Кремля указал на то, что в Москве в последнее время наблюдают трансформацию позиций "целого ряда стран", хотя президент России "всегда был и остается сторонником результативных контактов, не просто ради самого процесса, а ради результата".

Песков также отметил, что "пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов, все-таки, склоняется в пользу какого-то учета интересов России", сообщает "Интерфакс".

Между тем и глава Министерства обороны Франции заявил, что его ведомство готово к "полезным и эффективным" дискуссиям с российскими коллегами, поскольку в прошлом подобные переговоры и диалоги способствовали снижению уровня напряженности в отношениях между государствами.

При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Андрей Белоусов предупредил, что пока страны Запада не откажутся от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится.

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