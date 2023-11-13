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Кремль пообещал эвакуировать из Газы всех желающих россиян

13:17
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Работа над этим продолжается

Процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой, еще предстоит многое сделать. Такое заявление сделал в понедельник, 13 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Конфликт на Ближнем Востоке держит в напряжении весь мир

Как отметил спикер Кремля, Москва приветствует содействие сторон эвакуации соотечественников из Газы.

Песков заверил, что вывоз россиян из сектора Газа продолжится, каждый желающий сможет покинуть анклав, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве здравоохранения рассказали, что специалисты Федерального центра медицины катастроф осмотрели 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и разрешили им лететь из Каира в Москву. В их числе — женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пятерым из которых еще не исполнилось и трех лет.

Глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что руководство палестинского движения относится к запросу Кремля об освобождении российских заложников из Газы "более положительно и внимательно, чем к другим".

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