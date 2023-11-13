Москвичей предупредили об опасной погоде

В столице ожидается сильный ветер

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать как минимум до вечера вторника. Местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

Также в столичном регионе продолжаются дожди. В Москве за минувшие сутки выпало 14 миллиметров осадков, а это 27% от месячной нормы. Между тем, в столице городской транспорт готовят для работы в холода. Проверку уже прошли более 1250 электробусов и свыше 5 тысяч автобусов. У них протестировали системы отопления, климат-контроля, осмотрели уплотнители дверей, окон и люков.

А вот на Манежной площади к зиме подготовили подсветку фонтанного комплекса. Специалисты установили новые светильники и закрыли их специальными коробами. Так приборы будут защищены в период низких температур. Пока же показатели выше нормы, но это ненадолго.

"На сегодняшний день температура на 5 градусов выше нормы, к 16-му числу будет около нормы и уже 17-18 числа - где-то на градус, полтора температура будет в Москве ниже нормы", - рассказал Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России.

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