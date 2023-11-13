ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сунак назначил экс-премьера Кэмерона главой МИД Великобритании

13:29
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Ранее премьер уволил главу МВД Суэллу Браверман

Глава правительства Великобритании Риши Сунак назначил нового министра иностранных дел Соединенного королевства. Им стал бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.

Британский премьер отправил в отставку главу МВД
Великобритания с союзниками приостанавливает участие в ДОВСЕ

Об анонсированных ранее Сунаком перестановках в британском кабмине сообщила газета Telegraph. Кроме нового главы МИД, в правительстве появился и новый министр внутренних дел. Место уволенной ранее Суэллы Браверман занял бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Издание напоминает, что Дэвид Кэмерон покинул кабинет министров более семи лет назад. Он оставил резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в июле 2016, в разгар референдума по Брекзиту. Возвращение Кэмерона в политику журналисты назвали "сенсационным".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.