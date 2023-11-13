Сунак назначил экс-премьера Кэмерона главой МИД Великобритании

Ранее премьер уволил главу МВД Суэллу Браверман

Глава правительства Великобритании Риши Сунак назначил нового министра иностранных дел Соединенного королевства. Им стал бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.

Об анонсированных ранее Сунаком перестановках в британском кабмине сообщила газета Telegraph. Кроме нового главы МИД, в правительстве появился и новый министр внутренних дел. Место уволенной ранее Суэллы Браверман занял бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Издание напоминает, что Дэвид Кэмерон покинул кабинет министров более семи лет назад. Он оставил резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в июле 2016, в разгар референдума по Брекзиту. Возвращение Кэмерона в политику журналисты назвали "сенсационным".

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