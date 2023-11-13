ЦАХАЛ приостановит боевые действия в городе Рафах в гуманитарных целях

Информацию подтвердил представитель Армии обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановит боевые действия в палестинском городе Рафах с 11:00 до 15:00 мск в гуманитарных целях. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказал представитель армии.

При этом гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 9:00 до 16:00 по местному времени. Маршрут пройдет от больницы "Аш-Шифа" по дороге Салах эд-Дин на юг анклава, сообщает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты обязаны надавить на Израиль для установления режима прекращения огня в конфликтной ситуации на территории Ближнего Востока.

Политик указал на недовольство граждан США и ЕС риторикой местных властей по отношению к палестино-израильскому конфликту и призвал Запад к существенному увеличению гуманитарной поддержки мирных жителей Газы.

При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в военных операциях на территории Газы возможны "небольшие паузы" для доставки гуманитарных грузов. Однако речь идет о паузах формата "час здесь, час там".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"