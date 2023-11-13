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В ЕС анонсировали "довольно хороший пакет" санкций против России

14:01
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Он станет уже 12-м по счету

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать как индивидуальные, так и секторальные санкции. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По словам политика, "учитывая тот факт, что с момента последнего пакета прошло довольно много времени, это довольно хороший пакет".

При этом обсуждение пакета рестрикций все еще продолжается, сообщает ТАСС.

Ранее, комментируя западные санкции, российский лидер Владимир Путин напомнил поговорку: " Не копай яму другому — сам в нее попадешь". Политик заявил, что Запад пострадал от своих же рестрикций: упал жизненный уровень населения, сократились его реальные располагаемые доходы, промышленное производство ушло в минус.

При этом замглавы российского кабмина Алексей Оверчук заявлял, что Россия стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям, но рестрикции лишь оказались мощным толчком для развития российской экономики.

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