Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Специфический день, который необходимо провести максимально спокойно

Овны

Деньги сегодня могут неожиданно пропадать или появляться. Воздержитесь от банковских операций и переключитесь на что-то приятное. Например, составьте план дел на декабрь.

Тельцы

Солнце и Марс ополчились против Урана в вашем знаке. Внезапные разрывы отношений, разводы, увольнения - сегодня легко наломать дров, так что будьте осмотрительны.

Близнецы

Работа сегодня будет местом, где громко говорят, выясняют отношения и ищут виноватых. Вам ничто не угрожает, но все же лучше не опаздывать и не спорить с начальством.

Раки

Звезды советуют вам не открывать душу и сердце в социальных сетях или разговорах с друзьями. День может принести неприятные открытия, касающиеся окружающих, будьте начеку.

Львы

Марс и Уран разбушевались! Будьте сегодня осторожны с электроприборами и бытовой техникой, а также в общении с членами своей семьи, соседями и родственниками.

Девы

Планеты будоражат и заставляют действовать импульсивно, а иногда и агрессивно. Сегодня кто-нибудь может дать вам отпор, поэтому лучше не затевать конфликты.

Весы

Непростые задачи, касающиеся финансов, встанут перед вами сегодня. Могут возникнуть непредвиденные ситуации, поэтому будьте очень внимательны.

Скорпионы

Солнце и Марс в вашем знаке зажигают! А Уран подбрасывает в этот костер дровишек. Личная жизнь, бизнес-партнерства, договоренности под ударом. Но сохраняйте спокойствие.

Стрельцы

Очень специфический день, который необходимо провести максимально спокойно. Держитесь подальше от электроприборов, конфликтующих людей, избегайте опасных ситуаций.

Козероги

Водители, представляющие этот знак, обычно аккуратны на дорогах. Но сегодня и на старуху найдется проруха. Не поддавайтесь на провокации в пути, а также в общении. Уран и Марс - это непредсказуемость!

Водолеи

Марс и Уран придадут вам храбрости и авантюризма, но вот беда - итог ваших смелых поступков вряд ли порадует. Постарайтесь все же провести этот день без приключений.

Рыбы

Вам день принесет совершенно неожиданные новости, которые удивят или озадачат. Настройтесь заранее на спокойную волну. Возможно, вас лично это вообще никак не коснется.

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